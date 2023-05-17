مركز «فيفا» دبي يشارك بمؤتمر الطب الرياضي في البرازيل

شارك مركز «فيفا» الطبي المتميز في دبي بدعوة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في المؤتمر السنوي للطب الرياضي الذي تنظمه الجمعية البرازيلية للطب الرياضي، برعاية الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وحظيت المشاركة الإماراتية في الملتقى الدولي الكبير للطب الرياضي بالإشادة والتقدير، بفضل المحاضرات التي لقيت صدى واسعاً واهتماماً كبيراً في صفوف أكثر من 1000 مشارك من الأجهزة الطبية العاملة في المجال الرياضي.

وأكد مدير مركز «فيفا» الطبي في دبي الدكتور مراد الغرايري أن «الدعوة للمشاركة في هذا الحدث جاءت بفضل السمعة العالمية التي يحظى بها المركز، والنجاحات التي حققها كأحد أهم مراكز فيفا المتميزة في العالم، والذي يقصده أشهر نجوم الكرة العالمية، بفضل ما حققه من نجاحات في تطبيق بروتوكول العودة إلى الملاعب بعد الإصابات العضلية والرباط الصليبي».

وقدّم مركز فيفا الطبي 3 محاضرات في المؤتمر، تناولت المحاضرة الأولى استعراض بروتوكول العودة إلى الملاعب بعد جراحة الرباط الصليبي الأمامي، أما المحاضرة الثانية فاستعرضت طريقة علاج إصابة القطع الكامل للعضلة الخلفية التي تعد من الإصابات النادرة وصعبة التعامل معها، حيث تم شرح بروتوكول مركز فيفا الطبي بدبي للتعامل معها، وإبراز أهمية التجهيزات الحديثة والمتطورة التي توظف لتحقيق نتائج إيجابية في علاج هذا النوع من الإصابات، والمحاضرة الثالثة تناولت طرق علاج قطع الرباط الصليبي الخلفي في الحالات التي لا تتطلب تدخلاً جراحياً، فأقيمت بمشاركة الدكتور رودريغو لسمر طبيب المنتخب البرازيلي، الذي تحدث عن الجانب الجراحي في هذه الإصابات، بينما تناول مدير مركز فيفا دبي الجانب التأهيلي.

وكشف الغرايري ما توصلت إليه التقنيات الحديثة للتشخيص.