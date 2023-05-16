لابا كودجو: فرحتي بالحذاء الذهبي منقوصة

أكد مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو أن فرحته منقوصة رغم حسمه لجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة مع «الزعيم» بصفته هدافاً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أنه كان يأمل في أن تساعد الأهداف الـ28 التي أحرزها خلال المباريات الـ 26 كافية في مساعدة «الزعيم» على الاحتفاظ بلقب المسابقة الذي حققها في الموسم الماضي.

ووصف كودجو خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم» الفوز بلقب الهداف واحتلال فريقه للمركز الثاني بأنه أمر صعب للغاية، وقال: «من الصعب أن أفوز بلقب فردي ولا أحصل مع الفريق على لقب جماعي، بالتأكيد كنا نريد تحقيق لقب الدوري ولكن في الوقت ذاته نحن استحقينا الحصول على المركز الثاني، أشكر الله على ما حققناه وأشكر كذلك زملائي على مساعدتهم لي في الفوز بلقب الهداف».

وساعدت الأهداف التي سجلها لابا كودجو منذ وصوله إلى الإمارات في تحول «الزعيم» إلى قوة هجومية ضاربة في كل الجبهات، واستطاع اللاعب في أن يكون خير خلف لخير سلف والسير على نهج الأسطورة الغانية أساموه جيان، إذ وصل لهدفه الـ 86 في المركز الخامس على قائمة الهدافين في تاريخ دوري المحترفين وهي القائمة التي يتصدرها مهاجم الجزيرة علي مبخوت برصيد 208 أهداف.

ولكن على مستوى النادي فإن المهاجم التوغولي استطاع أن ينهي الموسم الجاري في المركز الثالث في تاريخ أفضل هدافي العين في بطولة الدوري متساوياً مع نجم العين السابق ماجد العويس (عضو مجلس الإدارة الحالي)، ويحتاج في الموسم المقبل لتسجيل تسعة أهداف فقط لمعادلة أسامواه جيان صاحب الـ95 هدفاً، لكن المشوار سيكون طويلاً بالنسبة له لمعادلة الهداف التاريخي، الأسطورة أحمد عبدالله عضو الجهاز الفني الحالي للفريق والذي سجل 117 هدفاً.

وكشف لابا كودجو عن أنه خاض مباراة البطائح رغم معاناته مع الإصابة، وقال: «صحيح لقد توقفت عن التداخل في اللعب بعد تسجيلي لهدفين، لقد كنت أعاني من الإصابة منذ أكثر من مباراة، ولكن في لقاء البطائح كان عليّ التضحية وخوض اللقاء بحذر، وأشكر الله أنني نجحت في تسجيل هدفين وحسم الأمور مبكراً».

وأكد مهاجم فريق العين رغبتهم الكبيرة في إنهاء الموسم الجاري بتحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واختتم: «الآن علينا التركيز على المواجهتين المقبلتين في نصف النهائي أمام فريق النصر، سنجتهد بكل ما في وسعنا من أجل الوصول للنهائي، نحن نريد تحقيق لقب هذه المسابقة».

مهاجم العين:

• «من الصعب أن أفوز بلقب فردي ولا أحصل مع الفريق على لقب جماعي».