شباب الأهلي يدشن حملة الدفاع عن كأس السلة بالفوز على البطائح

دشن فريق شباب الأهلي بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في كأس رئيس الدولة لكرة السلة، وحقق انتصاراً مستحقاً على حساب البطائح، بفارق 29 نقطة وبنتيجة (96-67)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، على صالة نادي الوصل ضمن دور ربع النهائي.

كما شهد الدور نفسه، تخطي الوصل حاجز الـ100 نقطة خلال تسجيل فوزه العريض على الوحدة بنتيجة (104-64)، في مباراة أقيمت على صالة نادي النصر، وإكمال النصر لفرق المربع الذهبي بفوزه على الظفرة بواقع (91-72) في لقاء أقيم على صالة نادي الجزيرة.

ويقضي نظام مسابقة الكأس بأن تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة وعلى ملاعب محايدة، وأن تستهل من الدور ربع النهائي، ليضرب شباب الأهلي بفوزه موعداً مع الوصل في 19 الجاري في أولى مواجهات نصف النهائي، ويحجز النصر مقعده في اليوم ذاته في ثانية مواجهات المربع الذهبي للقاء الشارقة الذي خدمته القرعة بتأهل مباشر إلى نصف النهائي.

وعرف شباب الأهلي كيفية ضمان انتصاره على البطائح، بنيل «فرسان دبي» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (34-14 و27-23 و20-15)، فيما انتهى الربع الثالث بالتعادل (15-15).

بدوره، لم يجد الوصل صعوبة في تسجيل انتصاره العريض على الوحدة، بعد أن أحكم لاعبو «الإمبراطور» قبضتهم المطلقة على نتائج المراحل الأربع للمباراة بواقع (21-14 و28-18 و32-16 و23-16).

واحتاج النصر لخطف بطاقة التأهل على حساب الظفرة، إلى نيل «العميد» الأفضلية بنتائج الفترتين الأولى والثانية للمباراة بواقع (22-13 و33-17)، فيما اكتفى الظفرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-18) والخروج بنتيجة التعادل في الربع الثالث (18-18).