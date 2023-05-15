ميرزا: المنصوري في الطريق إلى «باريس 2024»

قال قائد منتخب الإمارات للدرّاجات، النجم يوسف ميرزا، إن «المنتخب يعيش فترة تاريخية، نظراً إلى العمل والإعداد الذي يسير عليه طبقاً لجدول المعسكرات والمشاركات الخارجية منذ ما يقارب العامين»، مشيراً إلى أن «درّاج المنتخب أحمد المنصوري يسير في الطريق الصحيح، بحثاً عن التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال المشاركة في البطولات العالمية».

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «لأول مرة يقيم منتخب الدرّاجات معسكراً بهذا الشكل الرائع والمستمر منذ شهرين في إسبانيا، مع تدريبات ومشاركات منتظمة، وهذا بفضل التخطيط الجيد من مجلس إدارة اتحاد اللعبة، برئاسة منصور بوعصيبة ولجنة المنتخبات، ولاحظنا النتائج الكبيرة التي حققها المنتخب في العامين الماضيين آسيوياً وعربياً وخليجياً».

وأضاف: «نتأمل خيراً في تأهل المنصوري إلى (أولمبياد باريس)، من خلال سباق المضمار، إذ يخوض حالياً عدداً من المشاركات الرائعة، فعلى الرغم من أنه غاب عن المرحلة الأولى في إندونيسيا من كأس الأمم للمضمار فبراير الماضي، لكنه شارك بالمرحلة الثانية في كأس الأمم بالقاهرة، ثم اتجه إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا، ومنه إلى المرحلة الثالثة من كأس الأمم للمضمار في كنداً». وقال ميرزا إن «المنصوري يشارك حالياً في سباقات أوروبية مختلفة لتجميع النقاط، للتأهل إلى بطولة العالم في غلاسكو أغسطس المقبل».

واحتل البطل يوسف ميرزا المركز الثامن عالمياً والأول قارياً وعربياً في اختصاص سباق النقاط برصيد 900 نقطة، إذ كانت 2022 سنة مميزة لميرزا، وحقق خلالها إنجازات كبيرة، من ذلك ذهبية بطولة آسيا للمضمار للنقاط في الهند، وذهبية وفضية النقاط في كأس آسيا للمضمار في تايلاند، وذهبية وبرونزية في سباق النقاط والطريق في بطولة التضامن الإسلامي بتركيا، وذهبية الألعاب الخليجية في الكويت، والسيطرة التامة على سباقات المضمار في البطولة العربية بالقاهرة.