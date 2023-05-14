عبدالله الجنيبي رئيساً مؤقتاً لاتحاد الكرة

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً طارئا اليوم الأحد بمقر الاتحاد في دبي، بحث خلاله المستجدات الخاصة باستقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد، وقرر تولي النائب الأول لرئيس الاتحاد عبد الله ناصر الجنيبي، رئاسة الاتحاد مؤقتاً ومنحه صلاحيات رئيس الاتحاد إلى حين الدعوة إلى عقد جمعية عمومية خلال 90 يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وحرص مجلس الإدارة على توجيه الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على فترة العمل التي قضاها رئيسا للاتحاد منذ تولي المجلس الحالي مهامه في يناير 2020 خلال الدورة الانتخابية 2020-2024.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: "أن المجلس قرر وفقا لنص المادة 99 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة تولي النائب الأول للرئيس عبد الله ناصر الجنيبي رئاسة الاتحاد إلى حين الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وسيتم إرسال الدعوات الخاصة بعقد الجمعية العمومية إلى الأندية الأعضاء في اتحاد الكرة قبل موعد عقد الجمعية بـ 60 يوما".

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أنه لا يحق لمجلس الإدارة الحالي تمديد فترة الـ 90 يوما الخاص بعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتنص المادة “101 "من النظام الأساسي لاتحاد الكرة أنه "في حال توقف الرئيس من أداء مهامه الرسمية مؤقتاً او بشكل دائم ينعقد مجلس الإدارة خلال سبعة أيام لاختيار أحد نائبي الرئيس للقيام بمهام الرئيس خلال فترة زمنية مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تعين رئيسا جديدا بالانتخاب".