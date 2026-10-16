المغرب.. الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة المنصوري تضم وزارة للذكاء الاصطناعي

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بالمركز الأول في اقتراع 23 سبتمبر.

وتضم التشكيلة 32 عضوا، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف وإدارة الدفاع الوطني في مناصبهم.

وتضم التشكيلة 6 نساء بمن فيهن رئيسة الحكومة، بما يمثل نحو 19 بالمئة من إجمالي الأعضاء، في حين شملت التعيينات توزيعا للحقائب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

وتبرز في الحكومة الجديدة إعادة تنظيم عدد من القطاعات الوزارية ودمج اختصاصاتها، إلى جانب استحداث وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يتولاها أحمد رحو الذي كان يرأس مجلس المنافسة، فيما أسندت حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، بعدما كان وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية، وهو أيضاً رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.