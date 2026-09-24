محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة أحمد بن راشد

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، تقبُّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في مجلس زعبيل، لليوم الثاني على التوالي.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعازي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والتي نقلها وفد رفيع المستوى برئاسة مبعوث جلالته، سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين، وضم: سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، أعرب فيها الوفد عن خالص عزاء وصادق مواساة جلالته في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر وحسن العزاء.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعازي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، والتي نقلها وفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد، المستشار في ديوان البلاط السلطاني، بسلطنة عمان، وضم: الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، والدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، معربين عن صادق مواساة جلالته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعموم آل مكتوم الكرام، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزقه الدرجات العُلى من الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقبل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والتي قدمها جمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، ومديري العموم وأعيان البلاد والمواطنين.