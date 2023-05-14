اتحاد الكرة يبحث اليوم التطورات الجديدة بعد استقالة راشد بن حميد

يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، اجتماعاً مهماً لبحث التطورات الجديدة الخاصة بمصير مجلس الإدارة، في أعقاب استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، من رئاسة الاتحاد، بعدما تم تعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، علماً أن الدورة الانتخابية للمجلس الحالي تنتهي في 2024، بعدما بدأت في عام 2020، إذ تولى المجلس مهامه في يناير 2020، بعدما فاز الشيخ راشد بن حميد النعيمي، برئاسة الاتحاد بالتزكية.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع اختيار أحد نائبي رئيس الاتحاد، وهما النائب الأول عبدالله ناصر الجنيبي، والنائب الثاني يوسف حسين السهلاوي، وذلك لكي يتولى أحدهما رئاسة الاتحاد لفترة مؤقتة، في حال تقدم الأعضاء باستقالاتهم وفقاً للمادة 151 من النظام الأساسي، وحتى انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة التي من المقرر أن تقوم بدورها بتشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الاتحاد إلى حين انتخاب رئيس جديد، فيما ينص النظام الأساسي على انتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأعضاء من قبل الجمعية العمومية التي يترأس جلستها أكبر الأعضاء سناً.

وتنص المادة 101 من النظام الأساسي على أنه «في حال توقف الرئيس عن أداء مهامه الرسمية مؤقتاً أو على نحو دائم، ينعقد مجلس الإدارة خلال سبعة أيام لاختيار أحد نائبي الرئيس للقيام بمهام الرئيس خلال فترة زمنية مؤقتة، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تعين رئيساً جديداً بالانتخاب».