4 مباريات في انطلاقة كأس اليد اليوم

تنطلق في الخامسة عصر اليوم، منافسات النسخة 46 من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد، بإقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته لحساب الدور التمهيدي، حين يستهل فريق الشارقة «حامل اللقب» مشواره بلقاء جاره مليحة في مباراة تقام على صالة نادي النصر في دبي، وحلول فريقي الوصل ودبا الحصن ضيفين على صالة نادي مليحة.

ويتجه شباب الأهلي إلى مدينة العين للقاء فريق الجزيرة في مباراة يديرها طاقم تحكيم دولي عراقي مكون من فاضل عمران، وخالد حسني، وذلك بناء على رغبة شباب الأهلي، ويسدل الستار عن المباريات بلقاء صالة نادي الجزيرة الذي يجمع فريقي النصر والعين.

وتحدد مواجهات الدور التمهيدي، وفق نظام البطولة، هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي الذي يقام بخروج المغلوب في 20 الشهر الجاري على صالات محايدة، وتسفر نتيجتا مباراتيه عن تحديد طرفي المباراة النهائية التي تحتضنها صالة مجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة في 27 من هذا الشهر.

وتبدو مهمة الشارقة سهلة نسبياً في التقدم خطوة نحو الاحتفاظ باللقب للعام الخامس على التوالي، في ظل فارق الخبرات الذي يفصله عن منافسه مليحة، وأفرزته نتائج الفريقين على مدار بطولة الدوري، بفوز «الملك» على مليحة في الدور التمهيدي بواقع (39-28)، ومن ثم تكرار الأمر ذاته في الدور النهائي بواقع (36-27).