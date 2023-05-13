6 ميداليات «عالمية» تزين أعناق أبطال الإمارات في المواي تاي

أحرز المنتخب الوطني للمواي تاي ست ميداليات ملونة (ذهبيتين وفضية واحدة وثلاث برونزيات) في بطولة العالم، المقامة في تايلاند خلال الفترة من الخامس إلى 13 مايو بمشاركة أكثر من 700 رياضي يمثلون 102 دولة.

وفازت اللاعبة زينب بوحمادة بذهبية وزن 57 كيلوغراماً، بتغلبها في النهائي على البرتغالية ماتيلدا رودريجز، وحقق محمد مرضي ذهبية وزن 67 كيلوغراماً بتفوقه في النزال النهائي على الروسي سيرجي سولفيف.

كما حقق اللاعب إبراهيم بلال فضية وزن 63.5 كيلوغراماً أمام الروسي ماكسيم ميسنكوف، بالإضافة إلى ثلاث برونزيات حصدها اللاعب محمد التويزي في وزن 51 كيلوغراماً، واللاعبة سلامة الجنيبي في وزن 75 كيلوغراماً ومنافسات «واي كرو».

وتوّج طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي بطل الإمارات محمد مرضي بذهبية 67 كيلوغراماً، مشيداً بالجهود المميزة التي قدمتها بعثة الإمارات، بالمشاركة المشرفة في البطولة.

وأهدى رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للكيك بوكسينغ عبدالله سعيد النيادي الإنجاز الجديد لمنتخبنا إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لرياضة المواي تاي يقودنا لأعلى المراتب في البطولات والمحافل العالمية»، مثمناً رعاية سموه واهتمامه الكبير لنهضة وتطوير رياضة المواي تاي».

وأضاف: «سعداء بالنتائج المميزة والإيجابية التي حققها المنتخب ببطولة العالم، ونتوجه بالتهنئة والتبريكات للأبطال المتوّجين بالميداليات، والجهازين الفني والإداري وأعضاء بعثة منتخبنا الوطنيكافة، تقديراً لجهودهم الكبيرة ومستواهم الفني المشرف في المحفل العالمي».

وأوضح: «فخورون بإنجازات لاعبينا الأبطال والصورة المبهرة التي تابعها الجميع في النزالات، ومستوى التنافس القوي، والالتزام الكبير لتحقيق الانتصارات ورفع اسم الإمارات عالياً في أكبر البطولات، ما يؤكد المكانة المتقدمة التي قطعتها رياضة المواي تاي في الإمارات وجودة البرامج المعتمدة، والخطط التطويرية المتواصلة لمسيرة اللعبة».