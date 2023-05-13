المنتخب يستهل نهائيات كأس آسيا بلقاء هونغ كونغ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في كأس آسيا 2023، والتي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين. ويستهل «الأبيض» مبارياته في البطولة يوم 14 يناير 2024 بلقاء منتخب هونغ كونغ في استاد خليفة الدولي الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، ثم يواجه في المباراة الثانية منتخب فلسطين يوم 18 من الشهر نفسه على استاد الجنوب الساعة 21:30، ويختتم الدور الأول بلقاء إيران يوم 23 من ذات الشهر على استاد المدينة التعليمية الساعة 19:00.

وينتظر أن يعكف اتحاد الكرة على وضع برنامج إعداد متكامل للمنتخب خلال المرحلة المقبلة وصولا لتحقيق ظهور مشرف في أبرز حدث كروي على مستوى القارة الآسيوية.

ووفقا لنظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 الأول والثاني عن كل مجموعة بجانب أفضل أربع منتخبات من التي تحتل المركز الثالث.