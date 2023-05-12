من سيتولى رئاسة اتحاد الكرة بعد استقالة راشد بن حميد حسب القانون؟

أعلن اتحاد الامارات لكرة القدم أنه سيعقد اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة المستجدات الخاصة باستقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد، وينتظر أن يتم خلال الاجتماع اختيار أحد نائبي الرئيس وهما النائب الأول عبدالله ناصر الجنيبي والنائب الثاني يوسف حسين السهلاوي لتولي رئاسة الاتحاد خلال فترة مؤقتة الى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تقوم بتعيين رئيس جديد لاتحاد الكرة بالانتخاب.

ويتوقع أن يتم خلال الاجتماع المقبل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد الكرة.

وتنص المادة “101 "من النظام الأساسي لاتحاد الكرة أنه في حال توقف الرئيس من أداء مهامه الرسمية مؤقتا او بشكل دائم ينعقد مجلس الإدارة خلال سبعة أيام لاختيار أحد نائبي الرئيس للقيام بمهام الرئيس خلال فترة زمنية مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تعين رئيسا جديدا بالانتخاب.

وسيتم خلال الجمعية العمومية المقبلة اختيار الرئيس الجديد لاتحاد الكرة ويعد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة الاتحاد.