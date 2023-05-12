فوز قياسي للوصل على خورفكان.. الإمبراطور «رابعاً»

اختتم الوصل موسمه بالمركز الرابع بعد فوزه، أمس، على مضيفه خورفكان 5-1 ضمن الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين إذ رفع رصيده إلى 47 نقطة بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 25 في المركز التاسع.

ونجح فابيو ليما في تقديم واحدة من أجمل مبارياته عندما سجل هدفاً وصنع هدفين.

افتتح الوصل النتيجة عن طريق الأرجنتيني شانكلاي 41، وسجل سياكا هدفاً جميلاً في الدقيقة 45+2 بعد تسلمه كرة طولية قصيرة من ليما سددها بالمرمى، وواصل الوصل سيطرته على مجريات المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق فابيو ليما بعد أن اخترق دفاعات خورفكان 60.

وأضاف العاجي أدانا ديالو الهدف الرابع بعد هجمة صنعها له فابيو ليما 88، وقلص خورفكان النتيجة بهدف سجله البرتغالي فابيو جونكالفيس 89 بعد تسديدة من خارج الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وذهبت للمرمى واختتم الوصل مهرجان الأهداف عن طريق الشيلي فيليبي جوتيرز الذي سدد الكرة من ركنية أخطأ بالتصدي لها أحمد حمدان حارس خورفكان 90.