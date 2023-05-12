الوحدة يبحث عن «المركز الثاني».. وبني ياس لتحسين الترتيب

يسدل فريق الوحدة الستار على موسمه المحلي حين يستقبل الساعة 18:15 اليوم بني ياس، ضمن الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يأمل فيه الحصول على «الوصافة»، لكن ذلك مرهون بتعثر العين أمام البطائح. ولدى «العنابي» 51 نقطة في المركز الثالث خلف العين، الذي يملك النقاط نفسها، لكنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، بينما لدى «السماوي» 23 نقطة في المركز الـ11.

ويأمل «العنابي» أن تكون الصحوة التي قادته للمنافسة على لقب الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة بمثابة دافع لاستكمال المشوار، وإنهاء الموسم باحتلال المركز الثاني، خصوصاً أن ذلك سيرفع من معنويات اللاعبين قبل خوض غمار الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، حين يواجه الجيش الملكي المغربي ذهاباً وإياباً 19 و24 الجاري.

على الجانب الآخر، يدخل بني ياس المواجهة لتحسين موقعه في جدول الترتيب، بعد أن ضمن البقاء رسمياً، وستكون مباراة اليوم بمثابة وداعية لبعض اللاعبين، الذين ارتبطت أسماؤهم بمغادرة قلعة «السماوي» بنهاية الموسم الحالي.