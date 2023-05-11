الوصل "رابع الدوري" بفوز قياسي على خورفكان

اختتم الوصل موسمه بالمركز الرابع بعد فوزه على مضيفه خورفكان 5-1 ضمن الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين إذ رفع رصيده 47 نقطة بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 25 في المركز التاسع.

وشهدت المباراة سيطرة للوصل في معظم مجرياتها، ونجح فابيو ليما في تقديم واحدة من أجمل مبارياته عندما سجل هدفاً وصنع هدفين.

وكاد الوصل يتقدم من محاولتين في الدقيقة 11 أحدهما عن طريق ليما أنقذها مدافع خورفكان عادل سبيل وابعدها لركنية وتسديدة راسية للمغربي جمال بالعمري مرت بجنب القائم.

ورد قائم خورفكان كرة صاروخية سددها لاعب الوصل المالي سياكا 22، وألغى حكم المباراة هدفا للوصل بداعي التسلل سجله جمال بالعمري 27.

وأضاع الأرجنتيني شانكلاي فرصة هدف محقق عندما سدد كرة سهلة أعلى العارضة 32.

وكاد خورفكان يتقدم بهدف محقق بعد تسديدة رأسية للجزائري مهدي بن عبيد لولا تدخل حارس الوصل خالد السناني الذي كان يقضا وأبعدها في الوقت المناسب 34.

افتتح الوصل التسجيل الاهداف عن طريق الارجنتيني شانكلاي 41، وسجل سياكا هدفا جميلا في الدقيقة 35+2 بعد تسلمه كرة طولية قصيرة من ليما عالجها بنفسه وسددها بالمرمى، وواصل الوصل سيطرته على مجريات المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق فابيو ليما بعد ان اخترق دفاعات خورفكان وسدد كرة قوية الى الشباك 60.

وأضاف العاجي أدانا ديالو الهدف الرابع بعد هجمة صنعها له فابيو ليما 88، وقلص خورفكان النتيجة بهدف سجله البرتغالي فابيو جونكالفيس 89 بعد تسديدة من خارج الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وذهبت للمرمى

واختتم الوصل مهرجان الأهداف عن طريق الشيلي فيليبي جوتيرز سدد الكرة من ركنية اخطأ بالتصدي لها احمد حمدان حارس خورفكان 90.