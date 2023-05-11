بقاء فرسان هسبانيا في دوري «الهواة» بيد حتا و«الصقور»

نجح فريق فرسان هسبانيا في تعزيز حظوظه بالبقاء بدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، وذلك بعد أن أضاف إلى رصيده 11 نقطة في آخر خمس مباريات متتالية خاضها في الدوري، ما أسهم برفع نقاطه لتصبح 19 نقطة، وبات على بعد ثلاث نقاط من فريق «سيتي» صاحب المركز الـ15، والمؤهل للبقاء، خصوصاً أن لديه 22 نقطة.

وبات مصير فرسان هسبانيا في البقاء بيد فريقي حتا والإمارات، إذ سيواجه حتا في الجولة المقبلة و«الصقور» في الجولة الأخيرة. واحتفل حتا بالصعود في الجولة الماضية، ويسعى للفوز على فرسان هسبانيا للاحتفال بلقب الدوري.

وستكون مباراة فريق الإمارات أصعب أيضاً على فرسان هسبانيا، كونه سيواجه «الصقور» المرشح بشدة لتحقيق الصعود إلى «المحترفين»، وسيكون فريق الإمارات بحاجة كبيرة للفوز، ما يزيد من صعوبة المباراة على فرسان هسبانيا. ورغم أن وضع سيتي أفضل، لكنه سيخوض مباراتين صعبتين في الجولتين المقبلتين أمام العروبة وحتا. يذكر أن فرسان هسبانيا حقق الفوز على الرمس 1-صفر، وسيتي 3-2، والعروبة 1-صفر، وتعادل مع الذيد 2-2، والعربي 1-1، في آخر خمس مباريات دون أن يخسر، وهي حالة نادرة في الدرجة الأولى. وكان بينونة (15 نقطة) أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية.

• 3 نقاط الفرق بين فرسان هسبانيا الـ16 وسيتي صاحب المركز الـ15.