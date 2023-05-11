الإمارات تشارك في «كونغرس اتحاد آسيا للصحافة الرياضية»

شاركت الإمارات في اجتماع «كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية»، إلى جانب 70 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي. وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الكوري دون جونغ في تصريح صحافي، سعي الاتحاد للبحث عن شراكات في القارة الآسيوية لدعم الاتحاد مالياً لتنفيذ برنامجه، موضحاً أنه تم توقيع مذكرات تفاهم عدة، أبرزها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعض المذكرات مع الدول الأعضاء بالاتحاد.

وشهد الحفل أيضاً تكريم الصحافي اللبناني يوسف برجاوي، كما تم تكريم الكوري دون جونغ كأفضل رئيس للاتحاد الآسيوي، والاتحاد الكوري كأفضل اتحاد في آسيا. وعلى هامش الاجتماعات تلقى رئيس جمعية الإمارات للإعلام الرياضي عبدالله إبراهيم كتاب الزميل الصحافي اللبناني يوسف برجاوي، الذي تم تكريمه أيضاً من أسرة الصحافة الدولية.