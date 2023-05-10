"سباق دبي للجري الثلجي" ينطلق في نسخته الرابعة 21 الجاري

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل تنظيم النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي الذي سيقام بالتعاون مع "سكي دبي" 21 مايو الجاري في القاعة الثلجية بمول الإمارات، ويتنافس فيه المشاركون ضمن فئتين ولمسافة 3 و5 كيلومترات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في السينما الثلجية في "سكي دبي" بمول الإمارات، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد العطري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في مجموعة ماجد الفطيم للترفيه، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وقال سعيد حارب: "نعتز بهذا الحدث الفريد الذي انطلق من دبي وأصبح حدثًا يلقى إقبالا كبيراً من الراغبين في المشاركة فيه.. كونه يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرياضة ووجهة مفضلة للرياضات الثلجية في المنطقة، عملاً برؤية القيادة الرشيدة بوضع دبي في صدارة العالمية في مختلف المجالات، وتأكيد جاذبيتها بوصفها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، بما توفره من أسلوب حياة مميز يمنح الجميع فرصة ممارسة جميع الرياضات بما في ذلك الرياضات الثلجية".

ويسهم الحدث في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج داخل قاعة مغلقة تصل درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن أماكن باردة في فصل الصيف، ما يشجع على جذب المشاركين للاستمتاع بهذه الأجواء المميزة.

من جانبه قال محمد العطري: "تماشياً مع رؤية دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، يستضيف سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أجندة منوعة من الأنشطة المتميزة والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز المشاركة ضمن الفعاليات الرياضة، وتشجع أفراد المجتمع من جميع الأعمار والقدرات على الاستمتاع بفوائد الرياضة ضمن أسلوب حياة صحي ورياضي، بينما تعد "سكي دبي" وجهة مثالية للرواد للحفاظ على لياقتهم خلال أشهر الصيف".

وأضاف العطري: "يشارك في السباق عدائين من داخل وخارج الدولة، ووصل عدد المشاركين ضمن السباق إلى أكثر من 500 مشارك، يتنافسون في أربع فئات مختلفة من الرجال والنساء تشمل المحترفين والهواة والفئة المجتمعية وفئة الفرق، وتحفل سكي دبي بالعديد من الفعاليات التي تنظم خلال فترة الصيف، حيث تستضيف منافسات تحدي الثلج وبطولات التزلج بمختلف أنواعها، بما فيها بطولات أصحاب الهمم والبارالمبية والأولمبياد الخاص، كما تستضيف تدريبات لاعبي المنتخب الوطني للرياضات الثلجية وتوفر لهم أفضل برامج الإعداد ورفع مستوياتهم وتمثيل الدولة في المحافل الدولية".

وشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحدث تقديم مجموعة من الموهوبين الإماراتيين ومن مختلف الجنسيات المقيمين في الدولة الذين ترعاهم سكي دبي، وتقدم لهم الدعم والتدريب لتطوير مستوياتهم وتمثيل الدولة من خلال المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وتتيح المشاركة في سباق دبي للجري الثلجي الفرصة لخوض تجربة فريدة من نوعها لجميع أفراد المجتمع من جميع الجنسيات ومختلف المستويات البدنية من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة، من عمر 15 إلى 70 عاماً، للجري على منحدرات "سكي دبي"، الذي حصل مؤخراً على جائزة “أفضل رياضة/ مغامرة قائمة على الترفيه”، ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) لعام 2023.

يشهد السباق السنوي، الذي انطلق من دبي في العام 2020، إقبالاً متزايداً من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات عبر دوراته المتعاقبة، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة نحو 500 شخص من مختلف الجنسيات. ومن المقرر أن يبدأ السباق الأول في الساعة 6:30 صباحاً، ويمكن للراغبين في المشاركة في السباق التسجيل عبر الموقع الالكتروني: https://www.premieronline.com/event/ski_dubai_snow_run_2023_6395 .