4 أسباب فنية أهّلت شباب الأهلي إلى نهائيات «سلة غرب آسيا»

كشفت الإحصاءات الرسمية لمباراة شباب الأهلي والهلال السعودي لكرة السلة عن أربع عوامل رئيسة وقفت وراء الانتصار المستحق الذي حققه «فرسان دبي» على ضيفه «الزعيم»، أول من أمس، في دبي، بنتيجة (88-76)، وأسهمت في إدخال الفرحة لجماهير النادي، وانتزاع البطاقة الثالثة والأخيرة عن المنطقة الخليجية، المؤهلة إلى نهائيات النسخة الأولى من بطولة (سوبر غرب-آسيا)، أبرزها التفوق في نسب التسجيل، والتمريرات الحاسمة.

وأكدت الإحصاءات التي قدمها موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، أن انتصار شباب الأهلي جاء نتيجة عامل التركيز العالي لعناصر فريق شباب الأهلي، بعد أن نجح «الفرسان» في تحقيق نسبة نجاح عن الرميات الثنائية بلغت 61% جراء تسجيل 26 من أصل 46 رمية سددها «الفرسان» من مسافة النقطتين، مقابل اكتفاء لاعبي الهلال بتسجيل 20 رمية من أصل 38 أتيحت لهم من المسافة ذاتها، بنسبة نجاح اقتصرت على 52%.

كما واصل «فرسان السلة» تفوقهم على صعيد نسب التسجيل الناجحة من الرميات الثلاثية، وبلغت 40% (8 من 20)، بجانب التفوق عن الرميات الحرة بنسبة نجاح بلغت 80% (12 من 15)، مقارنة بنسب نجاح بلغت 27% للاعبي الهلال على صعيد الثلاثيات (9 من 33)، و60% عن الرميات الحرة (9 من 15).

وأكد شباب الأهلي مجدداً تفوقه على صعيد العمل الجماعي للفريق، بفضل 21 تمريرة حاسمة صنعها «الفرسان» لزملائهم، مقابل 18 تمريرة حاسمة للاعبي الهلال، كما استفاد شباب الأهلي من عامل الدفاع الضاغط على طول الملعب «بريس» في جعل منافسيهم يقعون في خطأ خسارة الكرة في 16 مناسبة، ليسجل منها «فرسان دبي» 14 نقطة، مقابل اقتصار وقوع شباب الأهلي في خطأ خسارة الكرة على 13 مناسبة.

ولعب الجانب الدفاعي دوراً مهماً في قدرة شباب الأهلي على بسط تفوقهم طوال مراحل المباراة الأربع، ومنها قدرة الفريق على قطع الكرة، وشن هجمات سريعة أو ما يعرف بـ«فاست بريك» في 24 مرة مقابل 18 للهلال.

وعكس العامل الرابع حجم التركيز العالي للاعبي شباب الأهلي في الشق الدفاعي، وذلك بقدرتهم على سرقة الكرة من منافسيهم «ستيل» بواقع سبع مرات، مقابل ست محاولات ناجحة للاعبي الهلال.

وإليكم تالياً، وبالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية للمباراة التي منحت شباب الأهلي التفوق على الهلال السعودي، النتائج وفقاً للآتي:

المري: شباب الأهلي يعيش فترة ذهبية

أشار رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الفريق محمد المري، إلى أن النادي يعيش فترة ذهبية في جميع الرياضات. وقال في تصريحات صحافية: «نجاح (فرسان السلة) في التأهل لنهائيات (سوبر غرب آسيا) جاء بعد 24 ساعة من حسم فريق الكرة في النادي لقب دوري أدنوك للمحترفين، بجانب العديد من الإنجازات التي تحققت على صعيد الألعاب الرياضية الأخرى في شتى المراحل السنية، سواء في الكاراتيه أو الطائرة أو غيرهما».

وأضاف: «المرحلة المقبلة مهمة للغاية في توفير كل متطلبات الدعم لفريق السلة، خصوصاً على صعيد تدعيم صفوفه بمحترف أجنبي ثالث على قدر تحديات المرحلة المقبلة، التي سنواجه خلالها في التصفيات النهائية فرقاً قوية للغاية، وثقتنا كبيرة بلاعبينا لمواصلة مشوراهم في البطولة».

القرقاوي: سلة الإمارات على قدر التحديات

هنأ رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، إدارة قطاع الألعاب الرياضي في نادي شباب الأهلي، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق السلة، بالتأهل إلى المرحلة النهائية (فاينال 8) من بطولة «سوبر غرب-آسيا»، مؤكداً أن نجاح «فرسان دبي» في انتزاع البطاقة الثالثة عن المنطقة الخليجية، جاء ليؤكد أن سلة الإمارات تكسب رهان التحدي، وقادرة على تخطي التحديات والصعاب.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «نجح شباب الأهلي في كسب رهان التحديات، بتحقيقه في غضون أسبوع لقب الدوري المحلي، وانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات (سوبر غرب-آسيا)، بالفوز على خصم قوي بحجم الهلال السعودي».