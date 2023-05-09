فوز علي مسري بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية

فاز مرشح الدولة علي مسري الظاهري بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية في دورته 2023 -2027 وحصوله على أعلى الأصوات بين كل المرشحين على كل المناصب ( 23 صوتاً من أصل 31 ) بعد منافسة شرسة مع 10 أعضاء مرشحين على المقعد نفسه، وقد فاز معه بالعضوية كل من سامي قره بتيان من لبنان وسوزوكي دايشي من اليابان وأيوب حنفية من ماليزيا.

واستضافت الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية.

وفي المناصب الأخرى فاز بمنصب الرئيس لوي ليكسين من الصين بالتزكية، وفاز بمنصب النائب الأول جارلسخان دورجسرن من منغوليا، وفي مركز النائب فاز كل من الدكتور خالد المزيني من السعودية وتسينج شنج يو من الصين تايبيه وفي منصب الأمين العام فاز سيتو شينغ فاف من سنغافورة، وفي منصب نائب الأمين العام فازت يان يوتونغ من الصين وفاز ها وونغ يونغ من كوريا بمنصب أمين الصندوق، وفازت بمنصب المدقق المالي هوانغ شيا جو من الصين تايبيه ومعها بشيريان هادي من إيران.