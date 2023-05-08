«فزاع 3» يقبض على صدارة مونديال «إكس كات» للزوارق السريعة

أحكم زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين، ونادر بن هندي، قبضته على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) بعد نهاية منافسات جائزة باسيليكاتا (إيطاليا 2023) أمس.

وحصد زورق فزاع الفوز الثالث على التوالي في جولات بطولة العالم، والثاني في جولة باسيليكاتا، ليحصد العلامة الكاملة من هذه الجولة رافعاً رصيده في المنافسة إلى 105 نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة على منافسه الزورق الإيطالي إتش بي آي 96 الذي حل ثانياً في سباق الأحد ورفع رصيده إلى 104 نقاط.

ونجح الثنائي عارف ونادر في الفوز مرة أخرى في باسيليكاتا على مياه البحر الأدرياتيكي بعدما تصدّرا المنافسات الصباحية، وأطبقا على قمة الترتيب في السباق الرئيس الثاني بزمن قدره 44.41.26 دقيقة أمام باقي المنافسين وأبرزهم الزورق الإيطالي إتش بي آي 96 الذي احتل المركز الثاني، والزورق الكويتي رهيب 8 كيو 17 الذي حقق المركز الثالث، والزورق الإيطالي كونسول بروكيز 22 الذي جاء رابعاً، والزورق البريطاني جي بي 8، والزورق الأسترالي الإيطالي 222 أوف شور 10 الذي تعرض لعطل أبعده عن السباق.

وحسب برنامج البطولة العالمية ستتحول الزوارق إلى شرق القارة الأوروبية بعد ختام الجولتين الأولى والثانية في إيطاليا في فيومسينو وباسيليكاتا نحو البحر الأسود، وتحديداً مدينة كونستانسا الرومانية من 16 إلى 18 من يونيو المقبل، وبعدها بأسبوع تستضيف مدينة فارنا البلغارية منافسات الجولة الرابعة من 23 إلى 25 منه.