العين يحلم بنقاط الوصل وهدية بني ياس

يخوض العين مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على الوصل في الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 21:00 مساء على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الزعيم» إلى الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويقف «الإمبراطور» عقبة كبيرة أمام طموحات العين، الذي يأمل في أن يحقق الانتصار الذي لن يكون كافياً، إذ يترقب «البنفسج» هدية من بني ياس حال فوزه على المتصدر شباب الأهلي في التوقيت نفسه على استاد بني ياس في الشامخة.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن «فرسان دبي»، الذي يكفيه الفوز على «السماوي» ليحسم لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه.

في المقابل، يدخل الوصل اللقاء وفي رصيده 44 نقطة في المركز الرابع، إذ يسعى «الفهود» إلى العودة إلى الانتصارات، وأن ينافس على المركز الثاني، لينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وتعد المباراة الرابعة التي تجمع الفريقين في الموسم الحالي، بعدما انتهى لقاء الذهاب على استاد هزاع بن زايد في العين بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما تفوق «الزعيم» في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بتعادل الفريقين في الذهاب على استاد زعبيل من دون أهداف، قبل أن يفوز العين في لقاء الإياب على ملعبه بهدف دون رد.

ورغم خروج الوصل من المنافسة على اللقب، أعلن جمهور «الإمبراطور» عن جاهزيته لمؤازرة الفريق.