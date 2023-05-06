الزعابي: «مصارعة الذراعين» رياضة تراثية لم تتأثر بشعبية كرة القدم

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الزعابي إن رياضة «مصارعة الذراعين» من الرياضات التراثية والتنافسية القديمة التي كانت تمارس في مدن الدولة في مختلف الأوقات ولمختلف الأعمار. وأكد الزعابي الذي يشرف على هذه الرياضة لـ«الإمارات اليوم» أن «هذه اللعبة لم تتأثر كثيراً بشعبية كرة القدم، فرغم توجه الجمهور والرياضيين إلى كرة القدم أكثر من باقي الرياضات الأخرى، لكن مصارعة الذراعين حافظت على حضورها.

وقال إن «السنوات الأخيرة شهدت عودتها بقوة إلى الواجهة التنافسية، كما لعبت الدورات الرمضانية وبطولة رأس الخيمة دوراً مهماً في عودتها، ثم انضمامها إلى أسرة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ثم تنظيم بطولة الفجيرة في 2021، والجهود ستتواصل لتنظيم بطولات أكثر، واستكشاف لاعبين مميزين قادرين على نيل الميداليات، كما أن الإمارات تستضيف حالياً بطولة آسيا. وقال إن اللعبة حققت الكثير من الإنجازات المبكرة من قبل كثير من اللاعبين، وتحظى بكافة عناصر النجاح لممارستها، وأضاف: «أنا أحد الرياضيين القلة المستمرين في ممارستها، وقد فزت بأول ميدالية إماراتية في سنة 1998، ومنذ ذلك اليوم وأنا أمارسها وتمكنت في 2022 من نيل لقب (أقوى رجل في دول الخليج العربي) وأيضاً في بطولة العالم للشرطة وفي بطولات أخرى». وقال إن الاتحاد يعمل بشكل مستمر على تطوير الرياضة ونشر ثقافة ممارستها، قائلاً إن اللاعب عبدالله الشراري من المميزين في مصارعة الذراعين وهو من أصحاب الميداليات.

«لم يتوقف الرياضيون عن ممارسة مصارعة الذراعين لكنها كانت بعيدة عن الأضواء».

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