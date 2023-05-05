"هريكين لين" يكتسح منافسيه في "جوكي كلوب ستيكس" البريطاني

بسط الجواد "هريكين لين" بشعار "غودولفين"، سطوته على مجريات سباق "جوكي كلوب ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب2"، باكتساح الجواد البالغ من العمر خمسة سنوات، لمنافسيه نحو الفوز بلقب السباق الذي جرى اليوم الجمعة على مضمار "نيوماركت" البريطاني في افتتاح مهرجان الـ "غينيز الإنجليزي" العريق.

كما شهد السباق، مواصلة خيول الإمارات تألقها، بحصدها الـ "هاتريك" والفوز بثلاثة من أصل الأشواط الثمانية التي جرت في اليوم الافتتاحي للمهرجان، إذ بجانب "هريكين لين"، نجح زميله في الإسطبل "كاسل واي" وتحت إشراف ذات المدرب شارلي آبلبي، في انتزاع لقب الشوط الافتتاحي "نيوماركت ستيكس" المخصص لخيول فئة "ليستد" لمسافة 1800 متر عشبي، قبل أن يضيف الجواد "متسابق" المملوك لـ "شادويل" وإشراف المدرب شارلز ثاني الانتصارات في سباقات الفئة الثانية "جروب2" وجاء في الشوط الثاني "بيت مايل" لمسافة 1600 متر عشبي.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة "هريكين لين" إلى البقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من سباق "جوكي كلوب ستيكس" الذي امتد لمسافة 2400 متر عشبي، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، ومحققاً أفضلية مريحة نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و33 ثانية و86 جزء من الثانية، بفارق ستة أطوال عن زميله في الإسطبل "غلوبال ويست" الذي حل بقيادة الفارس جميس دويل بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد "ويست ويند بلوز" بشعار عبدالله المنصوري وإشراف المدربين سايمون وإي دي كريسفورد، والذي تولى قيادته الفارس جيمي سبنسير