دبي تستضيف أول دوري عالمي في «لعبة الأذكياء»

كشف الاتحاد الدولي للشطرنج عن إطلاق الدوري العالمي للعبة الأذكياء من دبي، التي ستستضيف أولى دورات الحدث العالمي الكبير، والمقرر عقد منافساته بين 21 يونيو والثاني من يوليو المقبلين، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة ونجومها من حول العالم، تأكيداً على مكانة دبي كمركز جذب رئيس للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، في ضوء ما تحظى به من ثقة الاتحادات الدولية ومنظمي أهم البطولات العالمية.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الدوري سيكون أول وأكبر حدث في عالم الشطرنج قائم على الامتياز، وستتضمن المنافسات مشاركة ستة فرق، وسيضم كل فريق ستة لاعبين، يُشترط أن يكون بينهم لاعبتان على الأقل.

وثمّن أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، اختيار الاتحاد لدبي لاستضافة الدوري العالمي في نسخته الأولى، وقال: «سعداء بالتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الدولي للشطرنج، ونرحب باستضافة هذا الحدث الكبير وجميع المشاركين فيه من أبطال اللعبة حول العالم، وكذلك النجوم الصاعدين. لطالما كانت دبي نقطة انطلاق المواهب في جميع المجالات والمنصة الأبرز للاحتفاء بالتميز في مختلف صوره وأشكاله».

وأضاف: «اختيار الاتحاد الدولي للشطرنج دبي لإطلاق هذا الدوري العالمي الجديد، وبعد التعاون الناجح في استضافة بطولة العالم للشطرنج خلال (إكسبو)، ما هو إلا شهادة بتجديد الثقة بقدرات دبي على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية».

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أركادي دفوركوفيتش: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج العالمي في دبي. لقد رسّخت دبي مكانتها وجهة للفعاليات العالمية، والأحداث الرياضية الكبرى، إذ استضافت المدينة بطولة العالم للشطرنج خلال فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وفي ضوء هذه التجربة، لم نتمكن من التفكير في شريك أفضل لتقديم نسخة أولى لا تُنسى من دوري الشطرنج العالمي».

وستقام منافسات الفرق الستة المشاركة في البطولة، التي سيتم تنظيمها بالشراكة بين الاتحاد الدولي للعبة وشركة «تيك ماهندرا»، على شكل دوري، حيث سيلعب كل فريق 10 مباريات، فيما ستشمل كل مباراة ست منافسات يتم لعبها في وقت واحد.

وسيتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية في الثاني من يوليو المقبل، حيث سيتم تتويج الفائز ببطولة العالم لفريق الامتياز.

يذكر أن بطولة العالم للشطرنج، التي تم تنظيم منافساتها في قلب «إكسبو 2020 دبي»، كانت من أكثر بطولات اللعبة تميزاً ونجاحاً، وأحرز فيها النرويجي ماغنوس كارلسن لقبه الخامس، بعد فوزه على الروسي إيان نيبومنياشتشي في نهائي البطولة، بعد سلسلة من الجولات استمرت على مدار 11 مباراة من أقوى المباريات في العالم، وبلغ مجموع جوائز البطولة مليوني يورو.

يقام الدوري العالمي للشطرنج خلال الفترة بين 21 يونيو والثاني من يوليو المقبلين.