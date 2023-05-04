انطلاق تحدي الإمارات للغولف بنادي شاطئ السعديات

انطلقت اليوم بنادي شاطئ السعديات للغولف في أبوظبي بطولة تحدي الإمارات، ضمن جولة التحدي الدولية، التيي تستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين ونجوم المنتخب الوطني في إطار اتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة الجولة الأوروبية للغولف واتحاد الغولف.

ويأتي البطولة بالتزامن مع استضافة الدولة هذا العام، مؤتمر الأطراف حول المناخ «COP28»، ورفع شعار «عام الاستدامة»، من خلال الالتزام بممارسات الاستدامة البيئة والاجتماعية كأولوية قصوى خلال المنافسات الرياضية للبطولة الدولية في نادي شاطئ السعديات للغولف.

