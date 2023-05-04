إعادة قيمة تذاكر السوبر المصري لجمهور الزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل استعادة جمهور الزمالك لتذاكر مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، عقب إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك اعتذاره عن خوض اللقاء.

وذكر المجلس في بيان على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه: «بناء على المستجدات الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، يشارك نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري بعد كتاب رسمي من اتحاد الكرة بتغيير أحد طرفي السوبر».

وأضاف: «نتقدم بالاعتذار للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراة بناء على الأطراف المعلن عنها سابقاً لأسباب يعلمها الجميع وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي؛ لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة».

وحدد المجلس طريقة استعادة قيمة التذاكر بالنسبة إلى مدرجات الزمالك فقط، موضحاً: «ستتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك منذ صدور البيان أمس وحتى الساعة 11 مساء اليوم، وذلك من خلال الإيميل التالي:

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وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

من جهة أخرى وصلت بعثة الأهلي المصري إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المصري رغم انسحاب الزمالك من المباراة بقرار رسمي، بصفته بطل الدوري المصري الموسم الماضي؛ إذ أعلن اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي عن أن الطرف الثاني هو بيراميدز ليخوض اللقاء بدلاً من الزمالك.

من جانبه أكد عضو اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية، أنه طبقاً للوائح سيشارك بيراميدز في بطولة السوبر المصري، وحصل الاتحاد على موافقة رسمياً للمشاركة في البطولة بعد اتصالات بين الطرفين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر بالإجماع، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر عقب أزمة مع اتحاد الكرة بخصوص عقوبات اللاعب محمود كهربا.

وكشف الكومي عن أنه وفقاً للوائح اتحاد الكرة المصري، سيتم توقيع عقوبات على الزمالك، حسب تفسيرات لجنة المسابقات لوضع الزمالك والطريقة التي أعلن بها عدم خوضه المباراة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك أرسل خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة أعلن خلاله اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر، ليقرر الاتحاد دعوة وصيف الدوري بيراميدز للمشاركة في اللقاء بدلاً من حامل لقب الدوري للعام الماضي؛ إذ وافق النادي على خوض اللقاء ليتم إنهاء إجراءات السفر بالنسبة للفريق واللاعبين.

وتنص لوائح لجنة المسابقات على أن الفريق الذي ينسحب من المشاركة في كأس السوبر ستتم معاقبته بغرامة مالية تبلغ قيمتها مليون جنيه مصري، إلى جانب حرمانه من خوض البطولة لمدة عامين.

في المقابل في حال تم اعتبار أن الزمالك اعتذر عن خوض المباراة سيتم تغريمه 500 ألف جنيه مصري فقط.

وتنص المادة 64 من لائحة المسابقات لاتحاد الكرة، على أنه في حالة اعتذار بطل الدوري عن المشاركة في السوبر، سيشارك بدلاً منه وصيفه، ثم بالترتيب.

بينما تُقر المادة 65 من اللائحة أن اتحاد الكرة يحق له توقيع مزيد من العقوبات على الزمالك لتسبّبه في خسائر للحقوق التجارية والتسويقية للاتحاد والتي يفرضها راعي البطولة.