تاعرابت: نادي بنفيكا سبب انتقالي إلى النصر

أكد لاعب النصر، المغربي عادل تاعرابت، أن رحيله عن نادي بنفيكا إلى «العميد» في بداية الموسم الحالي لم يكن خياره الأول، قبل أن يتأكد له أنه القرار الأفضل الذي اتخذه، مبدياً سعادته بالأجواء التي يعيشها مع النصر بشكل خاص وفي دبي بشكل عام.

وقال تاعرابت لصحيفة «ريكورد» البرتغالية إن انتقاله إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية لم يكن مطروحاً من الأساس ضمن الوجهات التي يفكر فيها، موضحاً: «تحدثت مع رئيس بنفيكا وري كوستا بشأن رغبتي في الرحيل عن النادي، وأنني أريد أن أخوض تحدياً جديداً؛ إذ كانت لدي خيارات مختلفة لم يكن من بينها الانتقال إلى الدوري الإماراتي».

وأضاف: «بنفيكا لم يوافق على العروض التي تلقيتها، قبل أن يتقدم النصر بعرض جيد، وصراحة أنا أستمتع تماماً بهذه التجربة وأنا سعيد في دبي مع نادي النصر، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن أنسى الوقت الذي قضيته مع النادي البرتغالي».

في المقابل تحدث لاعب ميلان السابق عن علاقته مع مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، أثناء قيادة الأخير لفريق بنفيكا، وقال: «لم أحبب فيتوريا منذ البداية؛ لأنه بالنسبة لي لم يكن مدرباً جيداً وقلت له ذلك في وجهه، والأمر نفسه بالنسبة له فهو لم يكن يحبني».

وأضاف: «النتائج كانت تسير بشكل جيد في بنفيكا تحت قيادة فيتوريا، وتحدثت مع إدارة النادي حول علاقتي غير الجيدة مع المدرب، لتتم إعارتي إلى جنوى الإيطالي».

وأشار لاعب النصر إلى أنه يتابع مباريات بنفيكا في الدوري البرتغالي، موضحاً سبب تفوق بورتو على ناديه السابق، قائلاً: «أتابع مباريات بنفيكا بالتأكيد وشاهدت لقاء (الديربي) أمام بورتو الذي شهد فوز الأخير بهدفين مقابل هدف؛ إذ أرى أن سبب تفوق (الدراغاو) هو أن لاعبيه كانوا أكثر جوعاً ورغبة في تحقيق الفوز من لاعبي بنفيكا، إلى جانب الأساليب الملتوية التي يتبعها فريق بورتو دائماً، خصوصاً أن لاعبيه يستعدون بشكل جيد جداً لمباريات (الديربي) ويحبون هذا النوع من المباريات، ويقاتلون على كل كرة ويهدرون الوقت ويعتمدون على اللعب الممل الذي يصب في مصلحتهم، لذلك دائماً من الصعب أن يلعب بنفيكا بأفضل مستوى أمام بورتو».

يذكر أن عادل تاعرابت انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من بنفيكا في صفقة انتقال حر؛ إذ شارك مع «العميد» في 26 مباراة، وأحرز ثمانية أهداف ومرّر ثلاث تمريرات حاسمة.

مسيرة رائعة في الدوريات الأوروبية

ويمتلك النجم المغربي مسيرة رائعة في الدوريات الأوروبية؛ إذ لعب لمنتخب «الديوك» ما دون 17 و19 عاماً قبل أن يختار تمثيل المغرب في 2009، بينما بدأ مسيرته الكروية مع لنس الفرنسي في موسم 2006-2007، وتوتنهام الإنجليزي في موسم 2007-2010 وفاز معه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2007-2008، و«كوينز بارك رينجرز» في الفترة من 2010–2015 وفاز معه بدوري الدرجة الأولى في 2010-2011، ثم أعاره الأخير إلى فولهام الإنجليزي و«إي سي ميلان» الإيطالي.

وفي 2015 انضم تاعرابت إلى بنفيكا البرتغالي، ولعب معاراً لجنوى الإيطالي في موسم 2017-2018 ليعود إلى الفريق البرتغالي ويسهم في تتويجه ببطولة الدوري في موسم 2018-2019، وكأس السوبر البرتغالي عام 2019، قبل أن يلتحق بصفوف النصر في بداية الموسم الحالي.

• شارك عادل تاعرابت مع النصر في 26 مباراة وأحرز ثمانية أهداف ومرر ثلاث تمريرات حاسمة.