«أبيض الناشئين» يهزم النرويج في بطولة إيطاليا الودية

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 سنة، أول من أمس، مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بعد خوضه مباراته الرابعة في البطولة، حيثُ حقق الفوز على نظيره النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف المنتخب، محمد بطي (20)، ومايد عادل (51 و71).

خاض الأبيض في بطولة إيطاليا الودية أربع مباريات، خسر المباراة الأولى أمام منتخب سلوفينيا بخمسة أهداف دون رد، وتعادل في الثانية مع منتخب رومانيا بهدف لهدف، ثم فاز في مباراته الثالثة أمام المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف دون رد، قبل الفوز على النرويج في المباراة الأخيرة.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة 22 لاعباً، هم: ربيع الحمادي، فيصل محمد، مايد محمد (الوحدة) عبدالله راشد، بطي سعيد (العين) سهيل النوبي، مايد عادل، مروان خلفان، فهد خليل، عمر المصري (النصر) إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام (الوصل) عبدالله أحمد، محمد بطي، محمد أحمد، محمد يوسف (شباب الأهلي) عبيد عمران، عمرو محمد (الشارقة) سلطان راشد (حتا) محمد السعدي، حمد علي (الفجيرة).