تذاكر سفر ووقود مجاني بانتظار جمهور شباب الأهلي في مباراة الهلال

كشفت إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، عن تقديم عدد من الجوائز والهدايا من خلال السحب على تذاكر مباراة فريق السلة بالنادي أمام الهلال السعودي التي ستقام في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، لتحديد المركزين الثالث والرابع؛ إذ سيتأهل الفائز إلى التصفيات النهائية في بطولة «سوبر غرب-آسيا».

وذكر بيان صحافي لنادي شباب الأهلي أن الجوائز والهدايا المقدمة على تذاكر المباراة، تعد الأعلى على مستوى ألعاب الصالات في الدولة.

وقال بيان قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي: «إيماناً بالدور الكبير الذي يقوم به مشجعو النادي، تجاه فرق (شباب الأهلي) ومساندتهم لها في جميع المسابقات، ودورهم المهم من خلال دعمهم للاعبين في المباريات، قرر قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، تقديم عدد من الجوائز والهدايا بالسحب على تذاكر مباراة فريق رجال السلة أمام فريق الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة السوبر لأندية غرب آسيا، المقامة في الثامنة من مساء الاثنين المقبل في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر».

وأضاف البيان: «سيتم طرح 1500 تذكرة للمشجعين، والسحب على جوائز مقدمة من رعاة وشركاء النادي الاستراتيجيين، عبارة عن وقود مجاني من «إمارات للبترول» ومياه مجانية من «ماي دبي» ورحلات سفر إلى تركيا، كما سيتم تقديم 300 قميص، إلى جانب قمصان عليها توقيع نجوم الفريق».