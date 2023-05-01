عودة بعثة منتخب الإمارات لألعاب القوى بـ 7 ميداليات ملونه من بطولة غرب آسيا

عادت بعثة منتخب الإمارات لألعاب القوى عبر مطار الشارقة الدولة عقب مشاركتها في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى (قطر 2023) وإحرازها 7 ميداليات ملونة.

وأهدى لاعب منتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة الرياضي في ألعاب القوي الشعالي حسن النعيمي ميداليته الذهبية التي أحرزها في مسابقات المشي لمسافة 5 كيلومترات لدولة الإمارات، كما نجح نجم الوثب العالي سالم البلوشي من التتويج بميداليتين فضية الوثب الطويل وبرونزية الوثب الثلاثي.

وكان منتخب ألعاب القوى قد شارك بـ 13 لاعباً ولاعبة في البطولة التي شاركت فيها 12 دولة وأكثر من 260 لاعبا ولاعبة واستضافتها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 أبريل الحالي لفئتي الرجال والسيدات.

وضم المنتخب في صفوفه 4 لاعبين من نادي الشارقة الرياضي نجحوا في قيادته للصعود لمنصات التتويج.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تجعلنا نضاعف العمل من أجل تحقيق رؤيته برفع علم الدولة بسواعد أبنائه، مشيرا إلى أن تواجد لاعبي الشارقة في منتخبات الألعاب الفردية المختلفة نتاج الدعم اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة.

من جانبه أكد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة أن النادي وضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نصب عينيه ويعمل لتحقيقها برؤية علم الإمارات مرفوعاً في جميع المشاركات.

وأشار إلى أن المشاركة باسم المنتخب هو أكبر شرف لأي لاعب ورياضي بتمثيل الدولة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يبذله اتحاد ألعاب القوى والذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في اللعبة.