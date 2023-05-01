اتحاد الشطرنج يكرّم المتميزين في موسم 2022

كرّم اتحاد الشطرنج المتميزين في الموسم الرياضي لعام 2022، في حفل جرى مساء أول من أمس، في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبحضور رؤساء ومسؤولين عن أندية الشطرنج في الدولة.

وتسلم نادي الشارقة للشطرنج درع التفوق العام على مستوى الذكور، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على درع التفوق العام على مستوى الإناث.

وشهد الحفل تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ببطولة الإمارات الفردية فئة الإناث والذكور في جميع المراحل السنية وبطولة الدوري العام للذكور والإناث في مختلف المراحل السنية. كما شهد الحفل تكريم منتخب السيدات الحاصل على برونزية فئة «c» في الأولمبياد العالمي للشطرنج 2022، وضم المنتخب اللاعبات وافية درويش وروضة السركال وموزة المنصوري وعائشة سرحان المعيني ومريم عيسى.

ووجه رئيس الاتحاد تريم مطر في تصريح صحافي التهنئة إلى اللاعبين الأبطال والأندية التي حصدت المراكز الأولى في مسابقات الموسم المحلي، كما توجه بالتهنئة إلى كل أبطال لعبة الشطرنج، الذين رفعوا علم الإمارات في المحافل الخارجية.