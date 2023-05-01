تكريم 28 شخصية وجهة في موسم «البولو»

احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو بالمتميزين في موسم 2022-2023 في حفل جرى بفندق (v) بمدينة الحبتور بدبي، وبحضور رئيس اتحاد البولو، محمد خلف الحبتو، ونائب رئيس الاتحاد سعيد بن دري، وعدد من المسؤولين والرعاة والمكرمين.

وشمل التكريم أكثر من 28 شخصاً وفريقاً وشركة راعية، إذ نال فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل فريق أسهم في إدارة بطولاته بشكل مثالي وشامل، إلى جانب تسخير كل الإمكانات لإنجاح البطولات. وفاز فريق الحبتور بجائزة أفضل فريق هذا الموسم، كما فاز فريق كلينوفا بجائزة الروح الرياضية والأداء الجماعي المتطور، وفريق انكورا لامار بجائزة الفريق المتكامل فنياً لمستواه الثابت، ونالت «ايفزا دبي» جائزة افضل راعٍ لأنشطة البولو.

وعلى الصعيد الفردي، فازت الشيخة علياء آل مكتوم بجائزة أفضل لاعبة، وفازت كيم روش بجائزة أكثر اللاعبات تأثيراً مع فريقها، ونالت الواعدة فاطمة خوري جائزة أفضل موهبة، وفاز محمد الحبتور بجائزة أفضل لاعب، كما فاز راشد بن دري بجائزة أفضل لاعب خليجي، وفريق عمرو زيدان بجائزة التميز في السلوك العام.

وتم تكريم بيترا سبانكو بجائزة العلاقات العامة المتميزة، كما تم تكريم اللاعبة فيكتوريا ليوبيي، التي أظهرت تحسناً في أسلوب اللعب خلال فترة قصيرة، واللاعبة جوليانا دانا التي قدمت عروضاً قوية، وكذلك أليكس سورنسر كأصغر البراعم مشاركة، وتقاسم جائزة الجمهور كل من جريج كورنر وكين بيردر.