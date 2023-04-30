9 عوامل تنظيمية وراء خروج نهائي الكأس في أبهى صورة

استمتع الجمهور الكبير بالمواجهة المثيرة بين فريقي الشارقة والعين، أول من أمس، في نهائي كأس رئيس الدولة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، التي انتهت بتتويج الشارقة بطلاً للكأس للمرة الثانية على التوالي، والـ10 في تاريخه، إثر فوزه على العين 13-12 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

ورسم الجمهور الكبير الذي ملأ مدرجات الاستاد لوحة جميلة ورائعة، كانت وراء نجاح هذا الحدث وخروجه بشكل استثنائي.

وترصد «الإمارات اليوم» تسعة عوامل تنظيمية وراء إنجاح هذا الحدث في نسخته رقم (46)، أبرزها: حضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتتويج سموّه فريق الشارقة الفائز بلقب البطولة.

وكان لافتاً أيضاً الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات الاستاد، الذي بلغ نحو 36 ألف مشجع، بجانب الجهود الكبيرة التي قام بها اتحاد الكرة في تنظيم هذا الحدث الكبير والاستثنائي من الجوانب الإدارية والأمنية، بعدما حشد له الإمكانات كافة، التي تسهم في إخراجه في أفضل وأبهى صورة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة للجمهور بتوفير حافلات لنقله إلى الملعب ودخوله قبل المباراة وبعدها بكل سهولة وسلاسة دون حدوث أي عقبات تعكر صفو هذا الحدث.

ومن الأمور التي أسهمت كذلك في نجاح الحدث تنظيمياً، إقامة المباراة في يوم الجمعة، باعتباره عطلة رسمية أسبوعية، ما مكّن أكبر عدد من الجمهور لحضور الحدث من المدرجات، حتى الأطفال الصغار حضروا مع أسرهم في المدرجات، إضافة إلى وجود العائلات والأسر الذي لعب دوراً بارزاً في إنجاح الحدث، بجانب البث التلفزيوني المميز من قِبل القنوات التلفزيونية، وكذلك الاحتفالية الرائعة التي صاحبت تتويج الشارقة بلقب البطولة.

وكان لافتاً عملية الانضباط والروح الرياضية العالية التي تحلى بها لاعبو الفريقين، رغم أهمية الحدث لكل فريق، فيما نجحت صافرة الحكم الدولي الفرنسي كليمان في إخراج المباراة نظيفة تحكيمياً، رغم الجدل التحكيمي الذي دار بشأن صحة هدف العين، في حين أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم علي المدفع، في تصريحات إعلامية، سعادتهم الكبيرة بفوز الشارقة بلقب الكأس للمرة الـ10 في تاريخه، لافتاً إلى أن الشارقة لم يفقد الأمل في الفوز باللقب، رغم تعرضه، أخيراً، لهزيمتين متتاليتين في الدوري أمام العين واتحاد كلباء، مشيراً إلى أنه يشكر اتحاد الكرة على التنظيم الذي وصفه بالرائع، لافتاً إلى أن الشارقة سيبدأ قريباً مرحلة التقييم للفريق.

العوامل الـ 9

1- حضور سموّ الشيخ منصور بن زايد، وتتويجه الشارقة بطلاً للكأس.

2- الحضور الجماهيري الكبير، الذي تواجد في المدرجات، وبلغ نحو 36 ألف مشجع.

3- قيام اتحاد الكرة بتقديم كل التسهيلات للجمهور ودخوله وخروجه بسلاسة.

4- حرص أعداد كبيرة من الأسر والعائلات على حضور الحدث في أجواء احتفالية رائعة.

5- إقامة المباراة يوم الجمعة، ما مكّن العديد من الجمهور من الحضور.

6- الاحتفالية الرائعة التي صاحبت تتويج الشارقة بلقب البطولة.

7- تحلي لاعبي الفريقين بروح رياضية وانضباطية.

8- البث التلفزيوني للحدث بشكل مميز، ما أسهم في الصورة الجميلة التي خرج بها.

9- نجاح صافرة الحكم الفرنسي كليمان في قيادة المباراة إلى بر الأمان.