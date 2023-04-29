غانم أحمد: الوصل جاهز للتتويج الموسم المقبل

أكد لاعب الوصل غانم أحمد، أن «الإمبراطور» أصبح جاهزاً للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفريق حقق العديد من الإيجابيات، رغم عدم فوزه بأي لقب الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوصل قدم موسماً جيداً جداً بشكل عام، مقارنة بالمواسم السابقة، إذ تقدمنا على لائحة الترتيب، وقدمنا مستويات جيدة، إلى جانب الروح القتالية من اللاعبين في جميع المباريات».

وأضاف: «بناء على هذا الموسم أصبح الوصل جاهزاً للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وصعود منصات التتويج، خصوصاً أن اللاعبين لديهم الرغبة في ذلك، ويطمحون إلى إسعاد الجمهور الوصلاوي الذي يستحق أن يفرح بفريقه الذي يعد من كبار الأندية في الدولة».

وتحدث اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، عن إحرازه أول أهدافه في الموسم الحالي في مرمى شباب الأهلي، عقب مشاركته بديلاً في الشوط الثاني للقاء الذي انتهى 2-2، وقال: «كنت مستعداً للمشاركة في أي توقيت يطلبه مني المدرب أنطونيو بيتزي، ولقد كنت متحفزاً لمساعدة الفريق في تحقيق التعادل، ولقد ضغط اللاعبون بشكل جيد، وحالفني التوفيق أن أحرز الهدف الثاني للوصل في الوقت القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، إذ إننا نستحق التعادل بالفعل على أقل تقدير، وفقاً للمردود الذي قدمه الفريق خلال المباراة».

وعن مواجهة العين في الجولة الـ25، وإمكانية تحكم الوصل في تحديد هوية بطل الدوري بحرمانه شباب الأهلي نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، قبل أن يواجه منافسه المباشر العين في الجولة المقبلة، قال: «نخوض المباراة باهتمام كبير، بهدف مواصلة الظهور بشكل جيد، وسنلعب المباراة من أجل الفوز، بعيداً عن حسابات منافسة شباب الأهلي والعين على لقب الدوري، إذ إن هدف الوصل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

ورداً على سؤال حول أن الوصل أهدر بعض النقاط السهلة التي أسهمت في ابتعاده عن المنافسة على اللقب في الجولات الماضية، وفيما إذا كان اللاعبون يشعرون بالندم على هذه النقاط، قال: «حاولنا أن يستمر الفريق في المنافسة على مراكز الصدارة، ولكن لم يحالفنا التوفيق في بعض المباريات، ورغم ذلك أرى أن (الفهود) حقق العديد من الإيجابيات التي ستساعده في الموسم المقبل، من خلال الخبرات التي اكتسبها اللاعبون في الموسم الحالي». وختم تصريحاته بالحديث عن جمهور الوصل، وقال: «من أهم وأبرز الأشياء الإيجابية بالنسبة للوصل في الموسم الحالي هو العودة القوية والرائعة لعشاق (الأصفر)، إذ إن المباريات أصبح لها مذاق خاص بالوجود القوي للمشجعين، وأرى أنه من دون الجمهور لم تكن ستكتمل الصورة الجيدة التي ظهر بها الفريق على مدار الموسم، ونتمنى أن يواصل الجمهور دعم الفريق واللاعبين، بينما من جانبنا سنقدم كل ما لدينا حتى نسعد الجمهور، وأن يكون الموسم المقبل بداية عودة (الإمبراطور) للتتويج بالألقاب».

يذكر أن غانم أحمد أحرز أول أهدافه في الموسم الحالي مع الوصل، بتسجيله الهدف الثاني في مرمى شباب الأهلي، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ شارك اللاعب الشاب للمرة الأولى مع الفريق الأول بعمر 19 عاماً في موسم 2018-2019، بينما عادل لاعب «الإمبراطور» أعلى معدل لمشاركاته في الدوري بخوضه تسع مباريات، وهو العدد نفسه الذي خاضه الموسم الماضي، في المقابل أحرز الموسم الماضي هدفين ليمتلك في رصيده 3 أهداف، على مدار مشاركاته في دوري المحترفين.

غانم أحمد:

• «سنلعب مباراة العين من أجل الفوز بعيداً عن صراع اللقب».

• «المباريات أصبح لها مذاق خاص بالوجود القوي للمشجعين».