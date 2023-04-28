لاعبو الشارقة: فرحتنا باللقب الغالي لا توصف

عبر عدد من لاعبي الشارقة في تصريحات صحافية عن فرحتهم الكبير باللقب الثمين الذي حققه الفريق بفوزه بلقب كأس رئيس الدولة للمرة العاشرة بعد التفوق على العين اليوم، في المباراة النهائية بركلات الجزاء 13-12، مؤكدين أن فرحة الإنجاز الكبير لا توصف وأنهم سعداء بالاحتفال مع جمهورهم باللقب الغالي.

ووصف لاعب الشارقة عبدالله غانم فرحة فريقه بأنها لا توصف، مشيرا إلى أن الكل اسهم في هذا الإنجاز التاريخي الكبير، مشيدا بالدعم الكبير الذي وجده الفريق من جمهوره. من جانبه قال المهاجم الإسباني باكو ألكاسير إنه سعيد بالفوز والتتويج، مشيرا إلى أنهم كلاعبين عاشوا قبل المباراة ضغوطا من أجل الفوز بلقب هذه البطولة وإسعاد جمهورهم ووضع الكأس العاشرة في خزينة نادي الشارقة.

من جهتهم عبر عدد من لاعبي العين خلال تصريحات صحافية عقب المباراة عن حزنهم لخسارة لقب الكأس، مؤكدين أنهم سيعوضون جمهورهم خلال البطولات المقبلة وقال لاعب العين محمد أحمد: رغم أن الفريق قدم كل ماعنده الا انه خسر النتيجة، مؤكدا أنهم يعتذرون لجمهورهم الذي حضر المباراة.