«هاكا» يهزم الأبطال في «بري دورمان» الفرنسي للخيول

تفوق المهر «هاكا دو سوليل» لمالكه هلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، على كوكبة من الخيول الأبطال في سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «بري دورمان» الذي أقيم أول من أمس، بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي، وبلغت جائزته 20 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

وتمكن «هاكا دو سوليل» من التفوق بفارق عنق عن «مدرسة» للشيخ خلف الشمري، بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، وسجل المهر المنحدر من نسل «منجز»، زمناً وقدره 2:08:40 دقيقة، فيما جاء ثالثاً بفارق 1,5 طول عن الثالث «متباهي عذبة» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم. وتوجت الفائزين المدير التنفيذي للمهرجان لارا صوايا.