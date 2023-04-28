الطاير: «الدراجات» تحتل مكانة مميزة في التخطيط الحضري الجديد لدبي

أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، أن رياضة الدراجات الهوائية تنال دعماً كبيراً من القيادة الرشيدة، لأهميتها في تعزيز صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، إلى جانب كونها رياضة متكاملة للجسد والعقل، ويمكن ممارستها مع أفراد العائلة والأصدقاء في مختلف الأوقات.

وقال الطاير في بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه بتشييد مضامير ومسارات للدراجات الهوائية، تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق دبي، ويحرص سموه على قيادة الدرّاجة الهوائية في هذه المضامير، وكذلك حضور جانب من بطولات الدرّاجات الهوائية العديدة التي تقام في دبي، ودعمها، لتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية الكبيرة». وأضاف: «تنال الرياضة أيضاً دعماً كبيراً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، سواء في مجال تنفيذ المشاريع والمضامير والمسارات الخاصة بالرياضة أو ممارستها شخصياً في مختلف الأوقات والمناطق، والتي كان آخرها جولة في دبي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث يمثل سموه قدوة لجميع ممارسي هذه الرياضة، كما يعمل مجلس دبي الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، على ترجمة هذا الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، وتوفير كل سبل النجاح والتطور لهذه الرياضة الأولمبية المتكاملة، وكذلك تنظيم فعاليات وبطولات عالمية ووطنية تستقطب أبطالاً عالميين ومشاركين محترفين وهواة من جميع الفئات».

جاء ذلك خلال استقبال مطر الطاير في مكتبه رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، منصور بوعصيبة. وأكد الطاير أن «الدعم الحكومي الكبير لرياضة الدرّاجات الهوائية جعلها تحتل مكانة مميزة في التخطيط الحضري الجديد لدبي، الذي يتضمن وجود مسارات حديثة وآمنة تمتد مسافات طويلة في مختلف المناطق السكنية والسياحية والشواطئ، وأن الجهات الحكومية والمطورين العقاريين يعملون على تحقيق متطلبات التخطيط الحضري للإمارة، والتنفيذ الدقيق لهذه المسارات التي أصبحت سمة أساسية من سمات مجتمع دبي».

من جهته، أكد منصور بوعصيبة أن «اتحاد الدراجات الهوائية حريص على التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي من أجل نمو واستدامة الفعاليات في دبي، وكذلك التعاون مع جميع المؤسسات الرياضية في الدولة لنشر وتطوير الرياضة على مستوى الدولة، وتكوين منتخبات وطنية للرجال والسيدات ولجميع الفئات، قادرة على التمثيل المشرّف للدولة في المحافل الرياضية المختلفة، ونشر ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية بين الجميع».

منصور بوعصيبة:

«اتحاد الدراجات حريص على التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي من أجل نمو واستدامة الفعاليات في دبي».

مطر الطاير:

«التخطيط الحضري الجديد لدبي يتضمن مسارات حديثة وآمنة لمسافات طويلة في المناطق السكنية والسياحية».