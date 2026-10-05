مركز شرطة نايف يضبط 408 سكوترات ودراجات لم يلتزم قائدوها بقواعد السير والمرور

نفّذ مركز شرطة نايف، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة توعوية وضبطية استهدفت مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية، في منطقة الاختصاص، وضبط 408 سكوترات ودراجات كهربائية وهوائية.

وأكد مدير مركز شرطة نايف، العميد خبير عمر موسى عاشور، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي تعزيز الثقافة المرورية بين مستخدمي الطرق اهتماماً كبيراً في إطار استراتيجيتها الشاملة للحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

وقال إن الحملة تضمنت جانبين توعوياً وضبطياً، وفي الجانب التوعوي تم التركيز على توعية مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية بأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، واستخدام المسارات والأماكن المُخصصة، إلى جانب تأكيد اشتراطات السلامة وضرورة ارتداء وسائل الحماية أثناء القيادة.

وبيّن أن الحملة تضمنت توزيع أدوات ومستلزمات السلامة على عدد من العمال في منطقة نايف، تشجيعاً لهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، واستفاد منها 932 مستفيداً، كما تضمنت رصد وضبط المخالفات المرتبطة باستخدام السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز الالتزام والحد من الحوادث والإصابات، حيث ضبط 300 سكوتر كهربائي في منطقة نايف، و50 دراجة كهربائية، و58 دراجة هوائية لم يلتزم قائدوها بقواعد السير والمرور.