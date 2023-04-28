ريبروف: أعرف الشارقة.. فرصتنا كبيرة للتتويج

شدد مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، على أهمية مباراة نهائي بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه في الموسم الماضي كان قريباً من الفوز بها، موضحاً أن الفرصة الآن كبيرة لتحقيق الهدف، وأنه يتوجب عليهم التحضير جيداً، مؤكداً على معرفة بمنافسه الشارقة، الذي واجهه خلال الموسم الحالي ثلاث مرات.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال حول افتقاد فريقه للتركيز في آخر الدقائق أمام بني ياس: «قمنا بتحليل مواجهة بني ياس، وعملياً يتوجب علينا تحسين قوتنا الدفاعية، كما يتوجب علينا أن نكون في درجة التركيز المطلوبة، وترجمة الفرص إلى أهداف، وتحدثنا مع اللاعبين بصورة جادة بعد مواجهة بني ياس». وحول مشاركة الحارس البديل محمد بوسندة في النهائي، قال: «ربما أنكم لا تعرفون إمكانات محمد سعيد بوسندة، فهو يتدرب بصورة جادة، والكل يثق به، ولست قلقاً على مرمى الزعيم، ولم يقع اختياري عليه في مواجهة بني ياس لأنني رأيت أن خالد عيسى لن يلعب النهائي».

وحول الغيابات المتوقعة في المباراة، قال: «سنفتقد جهود خالد البلوشي للإيقاف، وسنقف على مدى جاهزية كايو كانيدو، الذي شارك في آخر حصتين تدريبيتين».