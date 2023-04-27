فوز «الحبتور» و«أنكورا» في كأس دبي للبولو

حقق فريقا الحبتور وأنكورا لامار الفوز في مستهل مشوارهما في كأس دبي للبولو، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتختتم صباح السبت المقبل، بمشاركة أربعة فرق، هي الباشا وبي بي اس والحبتور وأنكورا لامار وبهانديكاب 4 جول. وحقق فريق الحبتور الفوز على فريق بي بي اس بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق انكورا لامار في الفوز على فريق الباشا بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة قوية. وتقام اليوم مباراتا الدور قبل النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الحبتور مع فريق أنكورا لامار الساعة الرابعة والنصف، وبعدها تقام المباراة الثانية عند الخامسة والنصف، وتجمع بين فريقي الباشا وبي بي اس.