نادي عجمان ينعى الظاهري: «رمزاً سيبقى في تاريخ النادي»

نعى نادي عجمان في بيان رسمي، أمس، أمين السر وعضو مجلس الإدارة، عبدالله الظاهري، الذي توفي صباح أمس بعد صراع طويل مع المرض. وقال عجمان في بيانه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يعد الراحل مثالاً حياً للتفاني والإخلاص والعطاء، ورمزاً سيبقى مذكوراً في تاريخ النادي».

وغيب الموت أحد أبرز الكوادر الرياضية داخل نادي عجمان، إذ شغل الراحل منصب أمين السر العام والمشرف العام على الكرة لـ11 عاماً، حقق خلالها الفريق الكثير من النجاحات أبرزها تتويجه بكأس المحترفين في موسم 2013-2014.

وعُرف عن نادي عجمان استقراره الفني على صعيد المقاعد الفنية خلال فترة تولي الراحل الاشراف على الفريق الأول لكرة القدم، وكان من ذلك تولي المدرب المصري أيمن الرمادي مهمة تدريب الفريق واستمراره على مدار خمسة مواسم متصلة، ومن بعدها تم التعاقد مع الصربي غوران المستمر مع الفريق حالياً، ويحقق معه نتائج مميزة للغاية، فلدى عجمان في الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين 44 نقطة في المركز الرابع.