6 أوراق رابحة يمكنها حسم قمة الشارقة والعين في نهائي الكأس

تجذب مباراة القمة المرتقبة بين الشارقة (حامل اللقب) والعين في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، المقررة غداً عند الساعة 7:25 في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، الأنظار، إذ يتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير، بعدما نفدت تذاكر المباراة التي قام اتحاد الكرة بطرحها للجمهور، نظراً إلى أهمية الفوز بلقب البطولة، التي تعد أغلى البطولات في المسابقات المحلية.

وتواجه العين والشارقة هذا الموسم ثلاث مرات، منها مرتان في الدوري في لقاء الذهاب الذي انتهي بالتعادل 2-2، فيما فاز العين في لقاء الإياب 2-صفر، وكان اللقاء الثالث في كأس السوبر الإماراتي وانتهى بفوز الشارقة بهدف نظيف حصد به اللقب.

وكثف الفريقان من تحضيراتهما لهذه المواجهة، من خلال اختيار العناصر التي يمكنها أن تصنع الفارق وتقود كل فريق للفوز في المباراة، إذ يسعى كل فريق إلى حصد لقب هذه البطولة، وإهداء اللقب إلى جمهوره، وإنهاء الموسم بالتتويج بأغلى البطولات.

وترصد «الإمارات اليوم» ست أوراق رابحة في صفوف الفريقين يمكنها حسم المواجهة المرتقبة قياساً بالمؤشرات الفنية الحالية لكل فريق.

ففي الشارقة، هناك كل من المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الذي قاد فريقه للفوز بلقب النسخة الماضية بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى الوحدة بالمباراة النهائية، ويمتلك حالياً سبعة أهداف في الدوري، إضافة إلى المهاجم البرازيلي كايو لوكاس، في حال كان جاهزاً فنياً وبديناً للمشاركة، علماً بأنه سجل تسعة أهداف في الدوري، بجانب مهاجم الراس الأخضر جورج دجانيني، صاحب الخمسة أهداف.

وفي صفوف العين، هناك المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي يمثل القوة الهجومية الضاربة في صفوف الفريق، ويتصدر حالياً ترتيب هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 26 هدفاً، إلى جانب زميله المهاجم المغربي سفيان رحيمي، الذي سجل حتى الآن 11 هدفاً، وكذلك آندري يارملينكو، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري.

يذكر أن الشارقة كان قد عاد إلى التدريبات اليومية مجدداً بعد الخسارة الموجعة أمام اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، وسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الروماني كوزمين، خلال التدريبات الأخيرة، إلى معالجة الأخطاء والثغرات التي تسببت في الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق وهى الخسارة السادسة للشارقة في الدوري، إذ فاز حتى الآن في 12 مباراة وخسر في ست مباريات، وتعادل في ست خلال مسابقة الدوري.

في المقابل، انتظم العين في التمارين اليومية بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، بعد مباراته الأخيرة في الدوري أمام بني ياس التي انتهت بالتعادل 2-2، ويحتل العين حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 48 نقطة خلف شباب الأهلي المتصدر بـ51 نقطة.

ويتطلع العين للظفر بلقب الكأس وإنقاذ الموسم، خصوصاً أن فرص شباب الأهلي تعد الأكبر للفوز بدرع الدوري.

وتبدو هذه المباراة بمثابة تحد كبير بين لاعبي الفريقين أمام جمهورهما، كما أنها تعد أيضاً مواجهة خاصة بين مدربي الفريقين: الروماني كوزمين مدرب الشارقة، والأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين.

على صعيد آخر، خصص اتحاد الكرة من الساعة السابعة حتى الثامنة من مساء اليوم لمدة ساعة موعداً للتدريب الرئيس لفريق الشارقة في استاد محمد بن زايد، فيما سيتدرب العين لمدة ساعة أيضاً من الساعة 8:15 إلى 9:15 في الملعب ذاته.

تسهيلات كبيرة للجمهور

أعلن اتحاد كرة القدم أنه قام بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتوفير وسائل نقل الجماهير التي ستحضر المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة بين الشارقة والعين.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «إنه تم تخصيص موقعين رئيسين لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة قبل أربع ساعات من ركلة البداية، حيث سيكون الموقع الأول في مواقف قاعة الاحتفالات (قصر المشرف)، فيما الموقع الثاني في مواقف مدينة زايد الرياضية خلال (البوابتين 6 - 20 )، وسيتم تنظيم الحركة بالتنسيق مع مركز التحكم، وبعد نهاية المباراة ستتم إعادة الجماهير إلى المواقع ذاتها، حيث سيقوم فريق من المتطوعين بإرشاد الجماهير للتوجه إلى الحافلات المخصصة لكل موقع».

اللاعبون الـ 6

1- باكو ألكاسير. (الشارقة)

2- كايو لوكاس. (الشارقة)

3- جورج دجانيني. (لشارقة)

4- لابا كودجو. (العين)

5- سفيان رحيمي. (العين)

6- أندري يارملينكو. (العين)