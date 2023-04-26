شباب الأهلي يفقد فرصة المنافسة على لقب بطل «الخليجية» في سلة «غرب آسيا»

فرط شباب الأهلي بفرصة المنافسة على لقب بطل المنطقة الخليجية في النسخة الأولى من بطولة (سوبر غرب-آسيا)، عقب خسارته أمس، أمام ضيفه فريق الكويت الكويتي، التي جاءت بفارق 10 نقاط وبنتيجة (100-110)، في مباراة جمعتهما على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، في إياب الدور نصف النهائي، مع العلم أن لقاء الذهاب 18 أبريل الجاري فاز به الكويت بنتيجة (87-71).

وضرب الكويت، موعداً في التاسع من مايو المقبل مع المنامة البحريني في انطلاق الدور النهائي من (سوبر غرب-آسيا) المنطقة الخليجية، بعد أن نجح المنامة أول من أمس، في تكرار فوزه على الهلال السعودي في لقاء الإياب بنتيجة (86-71)، علماً أن لقاء الفريقين ذهاباً في الرياض 17 مايو الجاري، انتهى لصالح المنامة بواقع (82-78).

بدوره، بات شباب الأهلي مطالباً بحسم مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع التي تجمعه بالهلال السعودي، ويتزامن مع مباريات الدور النهائي للمنطقة الخليجية، وذلك للمنافسة على البطاقة الثالثة والأخيرة عن هذه المنطقة، لمرافقة المنامة والكويت إلى المرحلة النهائية من (سوبر غرب-آسيا)، في مرحلة تضم بجوارهم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن منطقة بلاد الشام، بالإضافة إلى بطلي كازاخستان والهند، في تصفيات تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن منح صاحبي المركزين الأول والثاني بطاقتي التأهل إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال.

واحتاج فريق الكويت إلى ضمان فوزه على شباب الأهلي في موقعة الإياب، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (29-23 و33-29 و29-25)، فيما اكتفى لاعبو شباب الأهلي بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (23-19).

شباب الأهلي سيواجه الهلال السعودي لحسم ترتيب المركزين الثالث والرابع.