3 بطولات دولية تجهز منتخبات "ألعاب القوى" للمشاركات الخارجية

يشارك اتحاد ألعاب القوى بمنتخبات الرجال والسيدات، والناشئين في بطولتي غرب آسيا بنسختها الرابعة، وآسيوية أوزبكستان للناشئين، ضمن خطته الإستراتيجية لإعداد وتأهيل المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المستقبلية عربياً وقارياً.

وتقام بطولة غرب آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 أبريل الحالي، بينما تستضيف طشقند بأوزبكستان فعاليات بطولة الناشئين من 24 أبريل إلى الأول من مايو المقبل. وسبق لمنتخبي الرجال والناشئين المشاركة في الملتقى الدولي لألعاب القوى بتركيا في 15 أبريل الماضي، بمشاركة منتخبات تركيا والبحرين والبرتغال وتونس والجزائر، وجورجيا وأذربيجان ضمن البرنامج الإعدادي الذي تم تنفيذه انطلاقاً من المعسكر التحضيري في مدينة أنطاليا التركية من 31 مارس إلى 24 أبريل الجاري بمشاركة 13 لاعباً في الفئات المختلفة.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام علي غزوان، حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، على تصميم أفضل البرامج لتهيئة البيئة الداعمة لإعداد المنتخبات الوطنية قبل المشاركة في الاستحقاقات الدولية.

وأضاف أن المعسكر الإعدادي في تركيا كان بهدف تعزيز قدرات اللاعبين، ومنحهم فرصة الإعداد الإيجابي، بالمشاركة في المسابقات المختلفة وإجراء التدريبات المتنوعة، مشيرا إلى أن الاتحاد يستهدف من بطولتي أوزبكستان، وغرب لآسيا دعم جاهزية المنتخبات الوطنية المختلفة. أبوظبي - وام