12 فارساً يدشنون معسكر منتخب الإمارات لـ «قفز الحواجز» في ألمانيا استعداداً لأولمبياد 2024

يدشن منتخب الإمارات لقفز الحواجز المرحلة الأولى من استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، من خلال المعسكر المقرر بألمانيا في مايو المقبل، بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ووقع الاختيار على 12 فارساً للمشاركة في المعسكر الإعدادي بألمانيا وهم الشيخ علي بن عبدالله القاسمي، والشيخ علي بن جمال النعيمي، وعبدالله محمد المري، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد عبدالله المهيري، ومحمد غانم الهاجري، وعبدالله حميد المهيري، وسالم أحمد السويدي ومحمد شافي الرميثي، وعبدالرحمن أحمد أمين، وعلي حمد الكربي، وموفي الكربي.

ويسعى فرسان الإمارات لبدء الاستعدادات الخاصة في معسكر ألمانيا وفق خطة متدرجة برؤية فنية شاملة للمدرب خالد العيد، وصولاً إلى أفضل درجة من الجاهزية، للحفاظ على التطور الذي حققه المنتخب في الفترة الماضية، ومهد الطريق لخطف بطاقة الترشح إلى النهائيات في التصفيات المؤهلة بالعاصمة القطرية الدوحة.