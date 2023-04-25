«الباشا» و«انكورا» يفتتحان كأس دبي للبولو

تنطلق اليوم بطولة كأس دبي للبولو 2023 بمشاركة أربعة فرق هي الباشا والحبتور و«انكورا لامار» و«بي بي أس» وبهانديكاب 4 جول وتستمر حتى يوم السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

ويقص شريط الافتتاح فريق الباشا بقيادة هاني غابش ومعه طارق الحبتور وحبتور الحبتور وخوستو كوينتو وفريق انكورا لامار بقيادة ريان العجاجي ومعه كل من حيدر بنجاش وخالد العمران وتوماس اريارتي.

وفي الخامسة والنصف يلتقي فريق الحبتور مع فريق بي بي أس. وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد الحبتور عن سعادته بأن يكون الكأس خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2023 وقبل أن يسدل الستار على نشاط الموسم الجاري في شهر مايو المقبل.