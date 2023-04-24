4 أسباب وراء عزوف الأندية عن الاستعانة بـ «الصافرة الأجنبية»

أرجع الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، عدم استعانة الفرق المحلية في الفترة الأخيرة، سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو في مباراتي الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة بين العين والوصل والشارقة وعجمان، إلى أربعة أسباب، تتمثل في الانطباع الجيد الذي تركه قضاة الملاعب المحليون في الفترة الأخيرة، ما جعل الأندية لا تفكر في استجلاب صافرة أجنبية، بجانب اقتراب شباب الأهلي المتصدر لدوري أدنوك للمحترفين من حسم البطولة لمصلحته، إضافة إلى الكلفة المالية العالية، كون استجلاب حكم أجنبي يكلف النادي الذي يستعين به 170 ألف درهم، وفقاً لقرار اتحاد الكرة في هذا الخصوص، وهناك سبب آخر وهو ابتعاد فرق كبيرة، مثل الوحدة والجزيرة، عن المنافسة سواء في الدوري أو مسابقة كأس رئيس الدولة، معتبراً أنه ليس منطقياً أن يقوم نادٍ بالاستعانة بحكم أجنبي وهو ينافس على المركز الثالث أو الرابع، علماً أن آخر مرة تمت فيها الاستعانة بالحكم الأجنبي كانت خلال مباراة الوحدة والشارقة ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، التي قادها الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني، في حين قاد مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس رئيس الدولة قضاة ملاعب محليون.

وقال عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «التحكيم المحلي في الآونة الأخيرة كان جيداً، خصوصاً في دوري أدنوك للمحترفين، رغم وجود بعض الحالات التحكيمية، لكنها بشكل عام لم تكن مؤثرة».

وأضاف العاجل «مباريات نصف نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة تختلف عن الدوري، كونها تقام بنظام خروج المهزوم في مباراتي الذهاب والإياب، وهناك حساسية في بعض المباريات، مثل مباراة عجمان والشارقة الأخيرة في إياب نصف النهائي، وكذلك كان الحال في لقاء الوصل والعين، كون الوصل يريد أن يعوض ما فقده في الدوري، وكذلك العين الذي يريد هو الآخر أن يخرج من هذا الموسم بتحقيق بطولة، لذلك فإن كل المعطيات كانت تشير إلى هذه المباريات ستكون مشحونة، ورغم ذلك فإنها خلت من الاستعانة بالصافرة الأجنبية، بسبب الانطباع الجيد الذي تركه قضاة الملاعب المحليون في الفترة الأخيرة، لأن أداء التحكيم في الجولات الأخيرة للدوري كان مقبولاً، لذلك لم تلجأ الفرق حتى في المباريات الكبيرة للاستعانة بالصافرة الأجنبية».

وأكمل عبدالله العاجل: «الكلفة المالية الكبيرة كان لها أيضاً أثر كبير في عزوف الأندية عن الاستعانة بالصافرة الأجنبية، خصوصاً في الدوري، لأنه لا يعقل لفريق ينافس على المركز الثالث أو الرابع أن يقوم باستجلاب حكم أجنبي».

الأسباب الـ 4

1- الانبطاع الجيد الذي تركه قضاة الملاعب المحليون في الفترة الأخيرة سواء في الدوري أو الكأس.

2- اقتراب شباب الأهلي المتصدر لدوري أدنوك للمحترفين من حسم البطولة لمصلحته.

3- ابتعاد فرق كبيرة مثل الوحدة والجزيرة عن المنافسة سواء في الدوري أو الكأس.

4- الكلفة المالية العالية لأن استجلاب حكم أجنبي يكلف النادي 170 ألف درهم.