أحمد المنصوري أفضل درّاج عربي في «كأس الأمم للمضمار»

أنهى الدرّاج الإماراتي أحمد المنصوري، مشاركته في كأس الأمم للمضمار في كندا، بالمركز الـ30 وسط مشاركة 51 دولة، وهي البطولة التي شارك فيها المنصوري للمرة الثانية بعد بطولة مصر الشهر الماضي، ويعتبر تصنيف المنصوري هو أفضل تصنيف لدرّاج عربي يشارك في بطولات كأس الأمم للمضمار.

وعبّر المدير الفني لمنتخب الدرّاجات، عبدالله سويدان، عن سعادته بما وصل إليه الدرّاج أحمد المنصوري.

وقال سويدان لـ«الإمارات اليوم: «البطل أحمد المنصوري احتل المركز الـ30 عالمياً لسباق الأومنيوم بعد تصفيات جولة كندا كأفضل تصنيف للاعب خليجي وعربي في كأس الأمم للمضمار، ما يعني إمكانية تأهل اللاعب لأولمبياد باريس 2024، في انتظار الإعلان عن البلد المستضيف للتصفيات المقبلة بعد أشهر عدة».

ويعود المنصوري بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم للمضمار إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام في إسبانيا منذ 35 يوماً ويستمر حتى عيد الأضحى المقبل، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق والمضمار.