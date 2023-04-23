شباب الأهلي يصطدم بالوصل في طريق "لقب الدوري"

تبدأ اليوم منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين بـ 3 مباريات قوية يبحث فيها شباب الأهلي عن 3 نقاط جديدة في قمة جماهيرية باستاد راشد للحفاظ على فارق النقاط الثلاث مع العين قبل جولتين من ختام الدوري، وفي نفس التوقيت يصطدم فريق بني ياس مع العين على أمل تحقيق الفوز والحفاظ على فرصة الحفاظ على اللقب.

ويشهد اليوم الأول من الجولة 24 إقامة 3 مباريات تجمع الأولى الشارقة مع اتحاد كلباء في ديربي قوي يبحث فيه الفريقان عن تعويض خسارة الجولة الماضية بعد أن خسر الشارقة أمام العين بهدفين في استاد هزاع بن زايد، وخسر كلباء أمام عجمان وهو ما يجعل مباراة اليوم هامة خاصة لصاحب الأرض فريق الشارقة الذي يبحث عن مركز في مربع الكبار بعد أن فقد فرصته في المنافسة على لقب البطولة.

وفي مباراة ثانية يستضيف فريق بني ياس على ملعبه الزعيم العيناوي ويعلم الأول أن فريق العين لا بديل أمامه سوى الفوز على أمل تعثر شباب الأهلي من أجل الحفاظ على لقبه ودائماً ما تشهد مباراة الفريقين قوة.

أمام قمة الجولة الجماهيرية ستكون أصعب اختبار لفريق شباب الأهلي الذي يستضيف الوصل ويعلم أن الفوز اليوم يعني التتويج باللقب بشكل كبير جداً حيث يتبقى لشباب الأهلي مباراتين أمام بني ياس وعجمان، وكلاهما لا يتواجد في المنافسة على اللقب وهو ما يعني أهمية كبرى لمباراة اليوم أمام الوصل.